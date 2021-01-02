Прокуратура відкрила розслідування за фактами організації підпільної вечірки, нападу на поліцейських, пошкодження публічного майна, прихованої праці та порушення законодавства щодо психотропних засобів.

У Франції поліція виписала штрафи 1200 учасникам підпільної рейв-вечірки, яку не могла розігнати більше доби.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.

Учасники вечірки вже почали роз’їжджатися дому.

Вечірка зібралася ще ввечері 31 грудня у великому ангарі в місті Льєрон у регіоні – попри заборону масових заходів та комендантську годину.

#raveparty #Lieuron

A 11h15, ce 2 janvier, selon le dernier décompte : 1200 verbalisations et 5 interpellations@Interieur_Gouv @Gendarmerie — Préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine (@bretagnegouv) January 2, 2021

Згідно з джерелами, у ній взяли участь 2,5 тисяч осіб, зокрема з інших регіонів країни та Італії, Іспанії, Бельгії та Великобританії.

Перша спроба поліції розігнати зібрання закінчилася невдало – молодь відбила наступ, спаливши один з автомобілів жандармів, а поліція викликала підмогу. Ввечері 1 січня вечірка ще тривала і мала продовжуватися аж до вечора суботи. Її учасники заявили, що готові заплатити штраф (135 євро), але відпочити так, як їм хочеться.

Поліція вирішила не вдаватися до жорстких заходів, щоб не спровокувати неконтрольованого руху натовпу, що могло поставити під загрозу життя сотень людей. 2 січня в ангарі вже демонтували акустичну систему, а сотні учасників вечірки виїхали додому або готуються це зробити.

Arrivée des renforts de force de l'ordre à Lieuron #raveparty pic.twitter.com/aninfpZZ4W — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) January 2, 2021

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен повідомив, що виписано вже понад 1200 штрафів – за порушення комендантської години, маскового режиму та участь у забороненому масовому заході. Місцева префектура поліції повідомляє також про 5 затриманих.

Водночас деякі учасники ще вночі змогли "проскочити" кордон поліції і таким чином уникнути покарання.

Прокуратура відкрила розслідування за фактами організації підпільної вечірки, нападу на поліцейських, пошкодження публічного майна, прихованої праці та порушення законодавства щодо психотропних засобів.

Нагадаємо, влада Франції у більшості регіонів через коронавірус запроваджує комендантську годину не з 20:00, як було раніше, а з 18.

17 жовтня в Парижі та найбільших містах Франції ввели комендантську годину. Порушників правил комендантської години карають штрафом 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).

Загальна кількість хворих на коронавірус у Франції зараз становить 2 639 773. Померло 64 765 осіб.