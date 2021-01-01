Сербія почала отримувати російський газ в обхід України

Сербія з 1 січня 2021 року почала отримувати російський газ газопроводом “Турецький потік”, прокладений через Чорне море, Туреччину та Болгарію. Раніше паливо потрапляло до Сербії через Україну і Угорщину.

Про це повідомляє Srbija Danas.

Йдеться про постачання 6 млн куб. м газу на добу.

"Це великий день! Сербія вже в безпеці, з скороченням поставок через Україну. Підкреслю, що при будівництві газопроводу було встановлено найсучасніше обладнання, все виконано з найсучасніших матеріалів. Ми будемо розробляти плани з прискореної газифікації", - сказав гендиректор державної компанії-постачальника газу "Сербіягаз" Душан Баятович.

Запуск постачання дозволить знизити вартість підключення населення Сербії до газопостачання до 780 євро з 1200 євро станом на зараз. Остання сума дорівнює вартості опалення оселі твердим паливом протягом 3 років, тому населення країни неохоче підключається до газу.

Нагадаємо, 8 січня минулого року в Стамбулі відбулася урочиста церемонія запуску газопроводу "Турецький потік" за участю президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана. У ній також узяли участь прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Александар Вучич - ці країни будуть отримувати газ новим трубопроводом.

"Турецький потік" прокладений по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Кийикьоя на узбережжі Туреччини. Його будівництво - частина російського плану відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" - по 15,75 млрд куб. м. Одна призначена для постачання газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Чорноморський газопровід Росії спершу планували будувати до Болгарії (він повинен був називатися "Південним потоком"), але через позицію Євросоюзу проєкт наприкінці 2014 року закрили.

За підрахунками НАК "Нафтогаз України", після запуску газопроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну за підсумками 2020 року мало скласти близько 15 млрд кубометрів.