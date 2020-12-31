Батько прем'єр-міністра Британії попросив громадянство Франції, - ЗМІ

Батько прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона намагається отримати громадянство Франції.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що Стенлі Джонсон вже знаходиться в процесі подачі заяви на отримання громадянства в країні, в якій народилася його мати. Так він хоче зберегти свої зв'язки з Євросоюзом.

"Якщо я правильно розумію, я - француз. Моя мати народилася у Франції, її мати була француженкою, як і її дід. Так що для мене це означає повернути те, що у мене вже є. І це мене дуже радує", - заявив Джонсон-старший.

Стенлі Джонсон - колишній член Європарламенту. Він був одним з перших британських державних службовців в Брюсселі як член Європарламенту і працював в Єврокомісії. Він голосував за те, щоб залишитися в Євросоюзі на референдумі 2016 року.

Нагадаємо, Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі.

30 грудня британський парламент схвалив у середу угоду Бориса Джонсона з ЄС, яка регулюватиме відносини королевства з блоком після Brexit.