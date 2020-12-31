Китай схвалив першу власну вакцину для використання всередині країни

Китай схвалив першу вакцину від коронавірусу виробництва вітчизняної фармацевтичної компанії Sinopharm для широкого застосування всередині країни. Розробник вакцини - група China National Biotec (CNBG), яка входить у Sinopharm.

Вакцина схвалена державним управлінням з лікарських засобів Китаю, повідомляє агентство Хinhua.

Це перша китайська вакцина, яка пройшла повні клінічні випробування. Досі вакцини від ковіду в КНР використовувалися тільки в форматі екстреної вакцинації. Однак в Китаї щепили вже не менш ніж 1 млн осіб.

Sinopharm повідомляла, що її вакцина показала ефективність на рівні 79,3% за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань, і ці результати відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім Китаю, вакцина проходила клінічні випробування в ОАЕ, Бахрейні, Йорданії, Перу та Аргентині. У Бахрейні і ОАЕ її використання вже схвалено.

Всього у Китаї щонайменше п'ять виробників створюють вакцини для боротьби з коронавірусом, деякі з них теж планують поставки на міжнародні ринки. Наприклад, вакцина CоronaVac від Sinovac Biotech показала ефективність вище 90% у другій фазі випробувань, а сама компанія залучила понад $500 млн інвестицій для виробництва 600 млн доз цієї вакцини в рік. Sinopharm заявляла, що в 2021 році планує виробити до 1 млрд доз вакцини.

Нагадаємо, вчора Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Переговори МОЗ вело з вересня 2020 року. Рішення про закупівлю 50 млн доз вакцини Sinovac Biotech вже ухвалила також Туреччина.