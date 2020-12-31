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В Ірландії суттєво посилюють обмеження через новий штамм COVID-19

Обмеження будуть діяти як мінімум до 31 січня.

В Ірландії суттєво посилюють обмеження через новий штамм COVID-19
Фото: EPA/UPG

Уряд Ірландії ухвалив рішення про додаткове посилення діючих карантинних обмежень у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу, зафіксованого раніше на південному сході Англії.

Про це в ефірі національного телеканалу RTE заявив прем’єр-міністр країни Міхол Мартін.

З 1 січня громадяни зможуть вільно пересуватися лише в радіусі 5 км від будинку, знову закриються всі магазини промтоварів, почне діяти заборона на прийом гостей. Канікули в школах вирішено продовжити до 11 січня.

Глава уряду повідомив, що такі обмеження будуть діяти як мінімум до 31 січня.

"Наукові дослідження поки тривають, але вже очевидно, що цей різновид вірусу поширюється набагато швидше. Ми бачимо, що не виправдовуються навіть наші найпесимістичніші прогнози", - сказав Мартін.

У вівторок МОЗ Ірландії повідомило про рекордний за весь період епідемії добовий приріст кількості нових випадків зараження - 1 546, у середу в країні зафіксували вже 1 718 інфікованих. В останньому зведенні також повідомляється про 13 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19. 

За даними ВООЗ, з початку пандемії в Ірландії виявлено 88 439 випадків хвороби, 2 213 людей загинули.

Нагадаємо, раніше британський уряд заявив про введення жорстких обмежень в країні через ситуацію з поширенням COVID-19.

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