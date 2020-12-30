Глава ВООЗ закликав до справедливого розподілу вакцин

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус закликав забезпечити доступність вакцин людям, які перебувають у зоні ризику, не лише в багатих країнах.

Про це пише Reuters.

У відеозверненні до світової спільноти генеральний директор ВООЗ закликав зібрати 4 млрд доларів для придбання вакцин проти COVID-19 для розповсюдження в країнах з низьким та середнім рівнем доходу через систему вакцин COVAX.

"Це проблема, яку ми повинні вирішити в новому році", - сказав Гебрейсус у відеозверненні, опублікованому за день до першої річниці, відколи Китай повідомив ВООЗ про перші випадки пневмонії невідомого походження.

"Вакцини дають велику надію змінити хід пандемії. Але щоб захистити світ, ми повинні забезпечити, щоб усі люди, яким загрожує ризик, були вакциновані скрізь - не лише в країнах, які можуть собі дозволити вакцинування", - сказав він.

Глава ВООЗ також закликав країни боротися з теоріями змови та нападами на науку, сказавши: "Вибір простий", і світ може "пройти останні милі цієї кризи разом, допомагаючи один одному на шляху, від справедливого обміну вакцинами до пропонування точних порад, співчуття та турботи" всім, хто їх потребує.

Альянс COVAX, який має на меті забезпечити справедливий доступ до вакцин проти COVID-19 для бідних країн, заявив 18 грудня, що має укладені угоди на майже 2 мільярди доз, приблизно вдвічі збільшивши їх поставки. Причому перші поставки мають відбутися на початку 2021 року.

21 грудня стало відомо, що вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща. У МЗС сподіваються, що Польща передасть Україні 1,5 млн доз вакцини.

Крім того, у рамках COVAX Україна розраховує на отримання близько 16 млн вакцин

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.

Сьогодні Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech.