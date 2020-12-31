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Санду призначила Молдові тимчасового в.о. прем'єр-міністра

Ауреліу Чокой був призначений після того, як прем'єр-міністр Йон Кіку оголосив про відставку.

Санду призначила Молдові тимчасового в.о. прем'єр-міністра
Фото: Newsmaker

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой став в.о. прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президентка країни Мая Санду сьогодні підписала відповідний указ.

Чокой був призначений після того, як прем'єр-міністр Йон Кіку оголосив про відставку. Кіку пояснив, що робить це для того, аби створити умови для розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

Відповідно до законів Молдови, президент має призначити виконуючим обов’язки прем’єра когось зі складу міністрів.

Нагадаємо, 24 грудня у Кишиневі відбулася інавгурація президентки Молдови Маї Санду.

23 грудня прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку оголосив про відставку уряду. Відставка уряду необхідна для розпуску парламенту. Уряд Кіку працював з листопада 2019 року. 

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