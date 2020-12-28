У Молдові затримали експосла в Росії, який возив контрабандою анаболіки через Україну

Уряд країни схвалив відкликання Негуца з посади посла в Росії.

У Молдові затримали колишнього посла республіки в Російській Федерації Андрія Негуца за підозрою в причетності до контрабанди анаболічних стероїдів в Росію через територію України.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Молдови.

"У ході слухання він зробив заяви, заперечуючи свою причетність до звинувачень прокуратури. Однак прокуратура вирішила затримати його на 72 години", - йдеться в повідомленні.

Заборонені речовини виявили в автомобілі з дипломатичними номерами 5 грудня на митному посту Паланка митниками та Службою розвідки і безпеки. У рамках справи затриманий водій мікроавтобуса. Вартість партії анаболіків складає більше 8 млн леїв (понад 13 млн грн).

Уряд Молдови 9 грудня схвалив відкликання Негуца з посади посла в Росії після скандалу з контрабандою анаболіків.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Україною затримали угорського дипломата та колишнього депутата угорського парламенту з контрабандою цигарок.

Згодом депутата угорського парламенту Жолта Легиня, якого українські прикордонники впіймали з контрабандою, виключили з партії.