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Польща ввела нові обмеження на в’їзд та перебування через пандемію

Для в'їзду необхідно пройти карантин або мати довідку про щеплення від коронавірусу.

Польща ввела нові обмеження на в’їзд та перебування через пандемію
Фото: EPA/UPG

Від сьогодні, 28 грудня, в Польщі набули чинності нові правила в'їзду до країни з території України у зв'язку з пандемією COVID-19.

Обмеження діятимуть до 17 січня, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Згідно з ними, усі іноземні громадяни, які в'їжджають у Польщу організованим транспортом, мають пройти обов'язковий 10-денний карантин або мати довідку про щеплення вакциною від коронавірусу.

Також заборонено вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня 2020 року до 6:00 1 січня 2021 року.

У Польщі призупинено також  роботу торгових центрів, обслуговування в готелях, функціонування інфраструктури гірськолижних трас. Обмежено доступ до спортивної інфраструктури.

Серед основних прав для в’їзду є такі норми щодо громадян: які є подружжям або дітьми громадян Польщі, мають "Карту поляка", право на постійне або тимчасове проживання, право на роботу, здобувають освіту у Польщі, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, є водіями транспортних засобів сфери міжнародних перевезень, є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден (за певних умов), в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі "гуманітарної" чи "бізнес"-візи, є іноземними підприємцями тощо.

Крім того, визначено умови, за яких громадяни звільняються від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі. З повним переліком цих та інших умов можна ознайомитися за посиланням.

Раніше Велика Британія запровадила нові обмеження через COVID-19.

Японія через коронавірус заборонила в'їзд іноземцям до кінця січня.

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