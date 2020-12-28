Польща ввела нові обмеження на в’їзд та перебування через пандемію

Для в'їзду необхідно пройти карантин або мати довідку про щеплення від коронавірусу.

Від сьогодні, 28 грудня, в Польщі набули чинності нові правила в'їзду до країни з території України у зв'язку з пандемією COVID-19.

Обмеження діятимуть до 17 січня, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Згідно з ними, усі іноземні громадяни, які в'їжджають у Польщу організованим транспортом, мають пройти обов'язковий 10-денний карантин або мати довідку про щеплення вакциною від коронавірусу.

Також заборонено вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня 2020 року до 6:00 1 січня 2021 року.

У Польщі призупинено також роботу торгових центрів, обслуговування в готелях, функціонування інфраструктури гірськолижних трас. Обмежено доступ до спортивної інфраструктури.

Серед основних прав для в’їзду є такі норми щодо громадян: які є подружжям або дітьми громадян Польщі, мають "Карту поляка", право на постійне або тимчасове проживання, право на роботу, здобувають освіту у Польщі, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, є водіями транспортних засобів сфери міжнародних перевезень, є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден (за певних умов), в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі "гуманітарної" чи "бізнес"-візи, є іноземними підприємцями тощо.

Крім того, визначено умови, за яких громадяни звільняються від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі. З повним переліком цих та інших умов можна ознайомитися за посиланням.

Раніше Велика Британія запровадила нові обмеження через COVID-19.

Японія через коронавірус заборонила в'їзд іноземцям до кінця січня.