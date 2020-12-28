Винищувачі НАТО цьогоріч перехопили сотні російських військових літаків

ВПС НАТО у всій Європі вимушені були вилітати понад 400 разів у 2020 році для перехоплення невідомих літаків, що наближалися до авіаційного простору альянсу.

Винищувачі військово-повітряних сил країн Північноатлантичного альянсу цьогоріч перехоплювали сотні військових літаків РФ, які без попередження наблизилися до повітряного простору НАТО.

Про це повідомила пресслужба альянсу.

"ВПС НАТО у всій Європі вимушені були вилітати понад 400 разів у 2020 році для перехоплення невідомих літаків, що наближалися до авіаційного простору альянсу. Майже 90 відсотків таких вильотів, - близько 350, - були спричинені появою російських військових літаків. Це більше, ніж у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зазначили, що російські військові літаки не передають дані транспондерів щодо місця знаходження або висоти, не повідомляють про польотні плани та не виходять на зв'язок із диспетчерами повітряного руху, спричиняючи потенційні ризики для цивільних літаків.

"У всій Європі близько 40 радарів повітряного спостереження та вузлів звітності та близько 60 реактивних літаків НАТО чергують цілодобово та без вихідних, щоб служити силою швидкого реагування для літаків, які потрапляють у біду або не відповідають міжнародним правилам польоту поблизу повітряного простору Альянсу", - зауважили у пресслужбі.

НАТО виконує місію повітряного патрулювання над Естонією, Латвією і Литвою з 2004 року, коли ці балтійські країни приєдналися до Альянсу. Подібну місію Альянс здійснює також у регіоні Західних Балкан в інтересах країн, які не мають власних бойових літаків – Албанії, Словенії і Чорногорії.Також літаки Альянсу у 2020 році надавали допомогу у контролі повітряного простору для Румунії, Болгарії та Ісландії.

Для контролю за повітряним простором Альянс має два оперативні центри ВПС: у Німеччині та в Іспанії, які моніторять повітряний простір над Європою.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей (EOP) НАТО. Україна стала шостим партнером за розширеними можливостями НАТО поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.В Альянсі наголосили, що статус України як партнера за розширеними можливостями не визначає ніяких рішень щодо членства в НАТО.