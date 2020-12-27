Путін вирішив зробити щеплення російською "вакциною" Sputnik V

68-річний Путін раніше заявляв, що російська вакцина ефективна і безпечна.

Президент Росії Володимир Путін готовий зробити щеплення від коронавірусу так званою російською "вакциною" Sputnik V.

Про це в інтерв’ю російському державному телеканалу заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає Reuters.

"Він (Путін - ред.) сказав, що йому зроблять щеплення, він ухвалив це рішення і чекав, поки будуть виконані всі формальності", - сказав Пєсков.

Росія розпочала програму добровільної вакцинації російською вакциною "Супутник V" на початку грудня, починаючи з найбільш уразливих груп у Москві.

Люди у віці старше 60 років можуть почати подавати заявки на вакцинацію в понеділок, заявив мер Москви Сергій Собянін на своєму веб-сайті в неділю. Повідомлення було оприлюднене на наступний день після того, як російське міністерство охорони здоров'я заявило, що вакцина була схвалена для використання літніми людьми після окремого судового розгляду.

68-річний Путін раніше заявляв, що російська вакцина ефективна і безпечна, і він не бачить причин не робити щеплення, додавши, що він чекає, поки вона стане доступною.

З початку спалаху коронавірусу в Росії Путін в основному працював віддалено, проводив зустрічі за допомогою відеозв'язку та обмежував поїздки.

Нагадаємо, 11 серпня Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".