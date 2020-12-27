В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)

Вакцинація проти Covid-19 вакциною Pfizer / BioNTech в лікарні Ньюкасла, Великобританія, 8 грудня 2020

Сьогодні, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочинається масова вакцинація від ковіду.

Як повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, 26 грудня вакцини від COVID-19 доставили в усі країни ЄС.

У країнах Євросоюзу мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Євросоюз отримав вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього витрати ЄС на закупівлю вакцини мали скласти від 3,1 до 4,65 млрд євро.

“Регіон з населенням 450 мільйонів чоловік намагається наздогнати США і Великобританію, які вже почали вакцинацію вакциною Pfizer/BioNTech”, – пише uk.reuters.com.

До кінця року ЄС має отримати 12,5 млн доз вакцини, якою можна вакцинувати 6,25 млн людей “за схемою двох щеплень”.

Компанії прагнуть задовольнити світовий попит і в наступному році планують виробити 1,3 мільярда доз.

Окрім Pfizer, Європа уклала контракти з Moderna і AstraZeneca на понад 2 млрд доз вакцини і хоче зробити щеплення всім дорослим протягом 2021 року.

Деякі країни залучають до допомоги у боротьбі з коронавірусом медиків, які вийшли на пенсію, інші послабили правила про те, кому дозволено робити ін'єкції.

Опитування демонструють високий рівень нерішучості щодо вакцини в усіх країнах ЄС – від Франції до Польщі. Водночас лідери Європейського Союзу просувають її “як найкращий шанс повернутися до чогось на кшталт нормального життя в наступному році”.

“У нас є нова зброя проти вірусу: вакцина. Ми повинні ще раз стояти твердо”, – зазначив президент Франції Еммануель Макрон.

Оновлення 15:23. Одним з перших у Чехії вакцинувався прем’єр-міністрї Андрей Бабіш, пише idnes.cz. Він це зробив у прямому ефірі разом з 95-річною ветеранкою Другої світової війни Емілі Репіковою.

Фото: idnes.cz

Фото: idnes.cz

Вакцинація відбулася у Центральному військовому госпіталі Праги.

Країна отримала 9750 доз вакцини від Pfizer-BioNTech. У Чехії працює 31 пункт вакцинації, який у майбутньому має бути 200.

Прогнозується, що ширші кола населення вакцинуватимуть наприкінці березня.

Оновлення 15:37. Як пише reuters.com, сьогодні вранці в Італії 29-річна медсестра Клаудія Аліверніні стала однією з перших медпрацівників, які отримали вакцину від Pfizer і BioNTech.

Вакцинація відбулася у римській лікарні Спалланцані.

“Це – початок кінця ... це був захоплюючий історичний момент”, – сказала вона.

Італійців вакцинуватимуть безкоштовно. Першими на черзі – медичні працівники і люди похилого віку.

Італія – перша європейська країна, де було зареєстровано значну кількість хворих.

Першою іспанкою, яку вакцинували стала 96-річна Араселі Ідальго.

“Слава Богу”, – сказала жінка після щеплення у будинку для літніх людей в Гвадалахарі недалеко від столиці Мадрида.

“Подивимося, чи зможемо ми змусити цей вірус зникнути”, – додала жінка.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Ізраїлі, Канаді, Саудівській Аравії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Обраний президент США Джо Байден вакцинувалися від коронавірусу у прямому ефірі.

У свою чергу українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.