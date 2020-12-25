У Великій Британії вакцинували більше 600 тисяч людей

Раніше цього місяця Великобританія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19.

З початку вакцинації у Великобританії першу дозу вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech отримали понад 600 тисяч людей.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я та соціальної допомоги країни.

"Уряд сьогодні опублікував дані, які свідчать, що кількість людей, які отримали вакцину у Великобританії з 8 по 20 грудня, становить 616 933", - йдеться у заяві.

На початку цього місяця Великобританія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію препаратом, виробленим компаніями Pfizer та BioNTech.

Загалом Великобританія замовила 40 мільйонів доз вакцини Pfizer, а міністр охорони здоров’я Метт Хенкок заявив, що він очікує отримати мільйони доз до кінця року.

Першими вакцини отримують мешканці будинків для престарілих віком від 80 років за участі медичного та соціального персоналу у понад 500 місцях вакцинації, повідомляє уряд.

Останнім часом у Великобританії швидко розповсюджується новий штамм коронавірусу, який на 70% заразніший від звичайного. У зв'язку з цим деякі адміністративні одиниці королівства підпадають під найсуворіші обмеження щодо COVID-19.

25 грудня Британський уряд запровадив нові жорсткі обмеження в країні через ситуацію з поширенням COVID-19.