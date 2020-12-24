Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова

Нові власники отримали свої частки після виходу з бізнесу засновника мережі Гургена Мкртичяна.

Дружина колишнього народного депутата України Дмитра Святаша Анжеліка стала співвласницею мережі московських закусочних ТОВ "Мережа столичних бістро" разом з 22-річною донькою речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Про це повідомляє російське видання "Открытые медиа" з посиланням на відомості сервісу "СПАРК-Інтерфакс".

Зазначається, що нові власники отримали свої частки після виходу з бізнесу засновника мережі Гургена Мкртичяна. ТОВ "Мережа столичних бістро" він заснував в лютому цього року, до цього бізнесом Мкртичян не займався. Над чим він працює тепер, невідомо.

Мкртичян розділив свою частку в компанії у такій пропорції: Анжеліка Святаш – 50%; "Інвестиційна компанія атлант" (була заснована в січні 2020 року Михайлом Тарановським) – 40%, Єлізавета Пєскова – 10%.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року депутата Верховної Ради VII і VIII скликань і співвласника корпорації "АІС" Дмитра Святаша було оголошено у всеукраїнський розшук.

Раніше прокуратура Києва повідомила Святашу про підозру за фактом заволодіння 1,1 млрд грн коштів "УкрСиббанку" за ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном через зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і за ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України. У рамках цього кримінального провадження були заарештовані й передані на відповідальне зберігання АРМА понад 80% активів "АІС".

9 жовтня Святаша повідомили про підозру в занесенні недостовірних відомостей до декларації.