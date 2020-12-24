У Кишиневі проходить інавгурація президента Молдови Санду

Біля Палацу Республіки зібралися люди, для того, щоб привітати Санду.

У Кишиневі в Палаці Республіки проходить церемонія інавгурації президента Молдови Маї Санду.

Про це повідомляє NewsMaker.

На церемонії присутні голова Конституційного Суду Домніка Маноле, спікер парламенту Зінаїда Гречана, посли, депутати парламенту, судді Конституційного суду, а також представники релігійних конфесій: православної, католицької, іудейської.

Інавгурацію також відвідали колишні президенти Ніколає Тімофті і Мірча Снєгур.

Навколо будівлі проїзд вільний, кілька співробітників поліції стежать за тим, щоб поряд не паркувалися автомобілі. Інших спеціальних і очевидних заходів безпеки немає.

Біля Палацу Республіки зібралися люди, для того, щоб привітати Санду.

Після засідання парламенту і Конституційного суду нова президентка Молдови складе присягу на Конституції. Чинний президент Ігор Додон передасть владу Санду, після чого відбудеться військово-протокольна церемонія.

Нагадаємо, 20 листопада ЦВК Молдови оголосила Санду переможцем президентських виборів. Експрем’єрка перемогла чинного президента Ігоря Додона 57,72% голосів виборців.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".

Новообрана президент Молдови Мая Санду нагадала, що попри згоду країни обрати "м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років. Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.

Учора прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку оголосив про відставку уряду. Відставка уряду необхідна для розпуску парламенту. Якщо у парламенті з'явиться офіційна більшість, то кандидата в прем'єри висуватимуть депутати. Якщо ні - президентка.

Згідно з законодавством, президент Молдови може відмовити у призначенні кандидата парламентської більшості, але якщо цю ж кандидатуру висунуть удруге, то він зобов'язаний підписати указ про призначення.