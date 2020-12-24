США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

Адміністрація Трампа, чиї повноваження невдовзі спливають, готує новий раунд санкцій щодо російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Нові заходи, схвалені Конгресом, будуть ухвалені "в найближчому майбутньому".

Про це Reuters розповіли троє високопоставлених представників адміністрації Трампа.

"Ми отримували удар за ударом, і тепер ми перебуваємо в процесі вбивання кола в серце проєкту", - сказав Reuters один з чиновників на умовах анонімності.

Відзначається, що для виконання складної глибоководної прокладки трубопроводів "Газпрому" довелося переобладнати свої судна. Так, Вашингтон має інформацію про проведення на іспанських Канарських островах модернізації судна Oceanic 5000, яка дозволить кораблю укладати труби на великих глибинах.

Співрозмовники агентства відмовилися вказати, які компанії можуть зіткнутися з санкціями, але запевнили, що обмеження не націлені на конкретні уряди або чиновників.

За словами одного з посадовців, в найближчі тижні Державний департамент повинен направити в Конгрес звіт про компанії, яким можуть загрожувати санкції за допомогу проекту.

У Nord Stream 2 - операторі газопроводу - не змогли оперативно надати агентству коментар про можливість введення нових санкцій. Минулого місяця компанія повідомила Reuters, що діючі заходи і нові санкції в законопроекті про оборонну політику в разі їх ухвалення прямо або побічно торкнуться більше 120 компаній з більш ніж 12 європейських країн.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Раніше в грудні Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2".

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року.

Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, незважаючи на спроби Кремля.