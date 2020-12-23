Держдума РФ прийняла закон про цензуру в інтернеті

Закон може бути застосований проти Twitter, Facebook і YouTube.

Державна Дума Російської Федерації 23 грудня ухвалила в остаточному, третьому читанні резонансний закон про заборону цензури з боку інтернет-порталів, це стосуватиметься YouTube і Facebook.

Про повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом (№1058572-7), Роскомнагляд зможе блокувати повністю або частково інтернет-ресурси, що обмежують значиму інформацію на території РФ за ознаками національності, мови, походження, майнового та посадового становища, професії, місця проживання і роботи, ставлення релігії та (або) у зв'язку з упровадженням іноземними державами політичних або економічних санкцій стосовно Росії або росіян. Окремо зазначається, що блокування може відбутися за "дискримінацію щодо матеріалів російських засобів масової інформації".

Для обмеження або уповільнення доступу використовуватимуться технічні засоби протидії загрозам, передбачені положеннями раніше ухваленого закону "Про суверенний інтернет".

Блокування ініціюватиме Генпрокуратура за узгодженням з МЗС Росії. Ресурси, які будуть помічені в порушенні нового закону, потраплять до спеціального списку сайтів, "причетних до порушень засадничих прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ". Роскомнагляд застосовуватиме обмежувальні заходи до цього списку.

Потенційно закон може бути застосований проти популярних західних соціальних мереж. Автори в пояснювальній записці до документа зазначають, що серед порталів, які в 2020 році блокували інформацію російських ЗМІ, помічені Twitter, Facebook і YouTube.

Ініціативу було внесено в нижню палату 19 листопада. Авторами проекту закону, зокрема, стали голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн і його заступники Максим Кудрявцев, Олександр Ющенко, Сергій Боярський.

Один з авторів ініціативи депутат Хінштейн раніше роз'яснював у ЗМІ, що розраховує на "дуже обережне й дуже акуратне" застосування цього законопроекту й висловив сподівання, що він не призведе до блокування YouTube у Росії.