AstraZeneca стверджує, що її вакцина ефективна від нового штаму COVID-19

В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентин

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca запевняє, що її вакцина від коронавірусу повинна бути ефективною проти нового варіанту COVID-19.

Про це Reuters повідомив представник AstraZeneca.

У компанії уточнили, що наразі ведуться дослідження, щоб повністю вивчити вплив мутації.

"AZD1222 (вакцина-кандидат AstraZeneca) містить генетичний матеріал шипового білка вірусу SARS-CoV-2, і зміни в генетичному коді, що спостерігаються в цьому новому штамі вірусу, схоже, не змінюють структуру шипового білка", - повідомив представник компанії в електронному листі.

Як повідомлялося раніше, тест-системи на коронавірус, які використовують в Україні, здатні виявляти мутовану версію COVID-19.

Нагадаємо, саме з новою мутацією коронавірусу експерти пов'язують останній спалах коронавірусної хвороби COVID-19 на півдні Великобританії. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків заразніший", ніж відомі до цього варіанти.

У Лондоні та на південному сході Англії через появу цієї мутації у неділю запроваджений посилений локдаун та скасовані заплановані раніше різдвяні послаблення обмежень. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії. Оскільки Франція закрила свої кордони для в'їзду з Великобританії, британська влада була змушена закрити на виїзд порт в Дуврі і тунель під протокою Ла-Манш, що сполучає британські острови з європейським континентом.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.