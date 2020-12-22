​Росія звільнила постійного торгового представника в Україні, призначеного у лютому

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін звільнив Андрія Бабка з посади торгового представника РФ в Україні.
Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ № 3439-р.
Згідно з документом, Бабка звільнили "у зв’язку з переходом на іншу роботу".
"Звільнити Бабка Андрія Володимировича з посади торгового представника Російської Федерації в Україні у зв’язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в тексті розпорядження, опублікованого на офіційному порталі правової інформації.
Нагадаємо, 25 лютого Росія призначила торговим представником в Україні Андрія Бабка, який з 2013 року обіймав посаду російського торгпреда у Вірменії. Ця посада була вакантною з лютого 2012 року, коли попередній торгпред Сергій Іванов вийшов на пенсію.
При цьому у листопаді уряд РФ вирішив закрити торгові представництва в Україні та Литві.
Раніше економічний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявляв, що в торгівлі з РФ потрібно враховувати політичні обмежувачі. Він також заявляв, що російський ринок практично втрачений для України.