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​Росія звільнила постійного торгового представника в Україні, призначеного у лютому

Згідно з розпорядженням, Андрія Бабка звільнили "у зв’язку з переходом на іншу роботу".

​Росія звільнила постійного торгового представника в Україні, призначеного у лютому
Фото: susanin.udm.ru

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін звільнив Андрія Бабка з посади торгового представника РФ в Україні.

Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ № 3439-р.

Згідно з документом, Бабка звільнили "у зв’язку з переходом на іншу роботу".

"Звільнити Бабка Андрія Володимировича з посади торгового представника Російської Федерації в Україні у зв’язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в тексті розпорядження, опублікованого на офіційному порталі правової інформації.

Нагадаємо, 25 лютого Росія призначила торговим представником в Україні Андрія Бабка, який з 2013 року обіймав посаду російського торгпреда у Вірменії. Ця посада була вакантною з лютого 2012 року, коли попередній торгпред Сергій Іванов вийшов на пенсію.

При цьому у листопаді уряд РФ вирішив закрити торгові представництва в Україні та Литві.

Раніше економічний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявляв, що в торгівлі з РФ потрібно враховувати політичні обмежувачі. Він також заявляв, що російський ринок практично втрачений для України.

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