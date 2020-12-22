Антарктида перестала бути єдиним континентом без коронавірусу

26 чилійських військових і 10 людей із персоналу евакуювали до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі.

В Антарктиді на чилійській дослідницькій станції у 36 людей виявили коронавірус.

Про це повідомляє АВС.

За даними медіа, 26 чилійських військових і 10 людей із персоналу евакуювали до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі. Люди почуваються добре та перебувають на самоізоляції.

У трьох членів екіпажу корабля, що прибув на допомогу базі, також виявили коронавірус.

O'Higgins - одна з 13 чилійських баз в Антарктиці. Вона розташована неподалік найпівнічнішої точки Антарктичного півострова.

Як повідомляє АВС, до неї важко добратися навіть за антарктичними мірками.

До цього випадку Антарктида була єдиним континентом, де не було зафіксовано жодного інфікованого коронавірусом.

Нагадаємо, у березні українська експедиція не змогла дістатися до Антарктиди через коронавірус і повернулася до Києва. Весь склад експедиції пройшов обсервацію.