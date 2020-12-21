Генпрокурор США звинуватив Росію у кібератаці на американські відомства

"Звичайно, це схоже на росіян".

Відповідальність за недавню серію кібератак на федеральні відомства США, швидше за все, несе російська сторона.

Про це заявив генеральний прокурор США Вільям Барр, передає Associated Press.

"Звичайно, це схоже на росіян", - сказав Барр.

"Я згоден з висновками державного секретаря Майка Помпео", - додав генеральний прокурор США.

Раніше сьогодні державний секретар США Майк Помпео у інтерв'ю одній з американських радіостанцій заявив, що Росія "цілком очевидно" стоїть за зламом федеральних органів США.

Чинний президент Дональд Трамп після цього спробував применшити серйозність загрози, написавши в Twitter, що кібер-хакерство набагато частіше зустрічається у фейкових новинах, ніж в реальності. Він також заявив, що за зламом може стояти Китай, не дивлячись на те, що досі не з’явилося переконливих доказів того, що хтось, крім Росії, може стояти за зламом.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що команда досвідчених хакерів, які ймовірно працюють на уряд Росії, отримала доступ до внутрішніх комунікацій в Міністерстві внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security, DHS).

Пізніше стало відомо, що атаці піддалися Міністерство фінансів США, Національне управління телекомунікацій та інформації (NTIA) Державного департаменту США, а також Пентагон, Міністерство енергетики та NNSA. Як пише Washington Post, за кібератаками стоїть хакерська група APT29 (Cozy Bear), яка працює на зовнішню розвідку Росії.