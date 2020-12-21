Новий різновид COVID виявили в Англії ще у вересні, але не надали цьому значення, - ЗМІ

Новий штам коронавірусу, який отримав назву VUI 202012/01, який поширюється швидше за інших, був виявлений на південному сході Англії ще у вересні, а повний геном був розшифрований в жовтні.

Про це повідомила фахівець Служби громадської охорони здоров'я Сьюзан Хопкінс, передає Sky news.

За її словами, спочатку фахівці не надали цьому значення, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані осередки нового типу COVID-19 у графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на обмежувальні заходи. В результаті уряд було проінформовано 11 грудня про зміну епідеміологічної ситуації.

Сьюзан Хопкінс зазначила, що переважно цей тип COVID-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії, проте в невеликих кількостях він також був виявлений в кожному регіоні Англії, в Вельсі і Шотландії.

"Аналогічні штами знайшли в Данії та Австралії, а також дуже схожі варіанти зафіксували в ПАР, Нідерландах та інших країнах", - додала вона.

Наразі немає доказів того, що новий варіант коронавірусу викликає непропорційно велику кількість госпіталізацій.

"Ми не бачимо непропорційно великого числа людей, що потрапляють до лікарні за останні два тижні, і ми не спостерігаємо наразі ніякого збільшення смертності", - додала вона.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків заразніший", ніж відомі до цього варіанти.

У Лондоні та на південному сході Англії через появу цієї мутації у неділю запроваджений посилений локдаун та скасовані заплановані раніше різдвяні послаблення обмежень. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії, Франції, Бельгії.

ЄС скликає термінову зустріч у рамках європейського кризового механізму для обговорення ситуації, що склалась, та подальших заходів.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.