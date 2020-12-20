Бельгія також заборонила авіарейси з Великобританії

Від завтра, 21 грудня Бельгія заборонить щонайменше на добу авіарейси з Великобританії, де виявили новий штам ковіду.

Про це повідомив бельгійський прем'єр-міністр Александр Де Кроо пише interfax.com.ua.

"Ми поки не маємо остаточної думки", - заявив глава федерального уряду Бельгії.

Бельгійці чекатимуть на висновок вчених.

Людей, що приїжджатимуть з Великобританії, ретельно перевірятимуть щодо виконання карантинних заходів.

"Ми надамо дуже конкретну інформацію всім, хто прибуває, про те, що ми від них очікуємо", – сказав Де Кроо.

Також тимчасово припинені рейси міжнародних поїздів Eurostar, що зв'язують континентальну Європу з Великобританією. На всіх бельгійських автодорогах з Франції буде посилено превентивний контроль.

Раніше уряд Нідерландів заборонив приймати літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу.

Великобританія посилила карантинні заходи через виявлення у країні нового типу ковіду. Зокрема, в Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер належать до четвертого - найбільш жорсткого карантинного рівня - будуть зачинені розважальні заклади, перукарні та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності.

Також людям заборонено зустрічатися з кимось, з ким вони не живуть разом. В іншій частині країни, де діють м'якіші карантинні правила, зустрічі з друзями та родичами будуть дозволені лише на один день.

За словами британського Прем'єр-міністра Бориса Джонсона, новий варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразним, ніж старий. При цьому немає жодних доказів, що він є більш небезпечним, а також що він буде більш стійким до вакцинування.