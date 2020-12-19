Оркестр Військово-повітряних сил США виконав "Щедрик" та привітав українців із різдвяними та новорічними святами.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Дипломати оприлюднили відео з повідомленням від керівниці оркестру ВПС США у Європі підполковника Крістіни Мур Уррутії.

Американка привітала українців зі святами, а оркестр під її керівництвом виконав "Щедрик", автором якого є українець Микола Леонтович.

"Оркестр виконав "Щедрик" на знак вшанування американсько-українського партнерства. В України немає кращого партнера, ніж Сполучені Штати Америки, який підтримує ваші зусилля у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України. Бажаємо вам всього найкращого у ці святкові дні", - сказала Мур Уррутія.

Нагадаємо, в грудні 2015-го у Мережу виклали перший запис "Щедрика" Миколи Леонтовича, написаного композитором у 1901 році. Запис зроблено у Нью-Йорку у 1922 році у виконанні Українського національного хору під керівництвом Олександра Кошиця.

У проміжку між 1901-м і 1921 роком, коли "Щедрик" виконали в Карнегі-холі, Леонтович створив п'ять версій пісні. Тільки версія, створена у 1916 році, його влаштувала настільки, що він дозволив її виконати. Перше виконання "Щедрика" здійснив хор Київського університету під керівництвом знову-таки Олександра Кошиця.

Після цього "Щедрик" став дуже знаменитою піснею. У 20-ті роки її виконали в США, а вже у 1936 створили її американську версію - Carol of the Bells, написану американцем українського походження Пітером Вільховським.

Carol of the Bells, як відомо, стала неймовірно популярною різдвяною піснею у всьому світі. Як і "Щедрик" в Україні.