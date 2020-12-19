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У Туреччині внаслідок вибуху кисневого балону у лікарні загинуло 9 осіб

Жертвами стали пацієнти віком від 56 до 85 років, які лікувалися від ковіду.

Фото: milliyet.com.tr

Внаслідок вибуху кисневого балону в університетській лікарні турецького місті Газіантеп та пожежі, що виникла у результаті, загинуло дев’ять осіб.

Про це міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у Твіттері.

“Трагічний випадок, що стався у відділенні інтенсивної терапії в Газіантепі, засмутив всіх нас. Кількість смертей – 9”, – написав він.

Інших пацієнтів, які постраждали від пожежі, бригади екстреної допомоги доставили у найближчі лікарні.

Фото: milliyet.com.tr
Як пише Укрінформ, Коджа вилетів на місце події для проведення розслідування.

Додамо, у реанімації на момент інциденту перебувала 21 особа.

Жертвами стали пацієнти віком від 56 до 85 років, які лікувалися від ковіду.

Нагадаємо, на початку грудня у столиці Сербії, Белграді, стався вибух біля будівлі державної телекомпанії RTS. У результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення.

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