У Києві провели перше засідання "Квадриги", де поговорили про НАТО та Крим

У Києві вперше відбулися консультації у форматі “Квадриги” (2+2) за участю глав МЗС та міністрів оборони України і Туреччини. Співпраця на базі цього механізму посилить безпеку у Чорноморському регіоні.

Про це за підсумками консультацій повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що формат "Квадриги" допоможе прискорити євроатлантичну інтеграцію нашої держави.

"Ми поділяємо спільну думку, що механізм квадриги під керівництвом наших президентів стане важливою рушійною силою не лише українсько-турецьких відносин, а загалом розвитку ситуацію в нашому регіоні. Безумовно, формат "Квадриги" буде також корисний для підтримки Туреччиною євроатлантичної інтеграції України", - заявив Кулеба.

Туреччина підтримає українську ініціативу «Кримська платформа» з деокупації півострову. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він також наголосив: офіційна Анкара й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України, режим тиші на окупованій частині Донбасу та подальшу діяльність там спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Туреччина не визнає окупації Криму та підтримує територіальну цілісність України включно з Криму та заявляє це на всіх міжнародних платформах, включно з ООН. Ми вважаємо, що питання Донбасу має бути вирішено в рамках територіальної цілісності України та міжнародного права. Підтримуємо режим припинення вогню, хоча і бачимо тут невеликі порушення. Продовжуватиметься наша підтримка СММ ОБСЄ, яка працює в складних умовах на Донбасі, яку очолює турецький дипломат", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, метою створення "Квадриги", засідання якої відбуватимуться щорічно, є обговорення найбільш актуальних питань у галузі політики і регіональної безпеки, координація спільних дій та опрацювання нових проєктів у політичній, безпековій, економічній та оборонно-промисловій галузях.

Домовленість про новий формат політико-безпекових консультацій була досягнута за результатами робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки 16 жовтня.