Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА

Старух уже був головою Запорізької ОДА в 2008-2010 роках.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 577/2020 глава держави підписав 18 грудня.

Указом №576/2020 президент звільнив з цієї посади Віталія Боговіна "згідно з поданою ним заявою".

16 грудня Уряд схвалив кандидатуру Старуха на цю посаду.

Повідомлялося, що звільнення Віталія Боговіна з посади голови ОДА погоджено у зв’язку з його переходом на виборну посаду.

Зауважимо, що 15 грудня представника партії "Слуга народу" Віталія Боговіна, котрий з червня очолював ОДА, було обрано головою Запорізької обласної ради.

47-річний Старух - уродженець Запоріжжя, член партії "Батьківщина". Має науковий ступінь кандидата історичних наук.З 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента України. Старух уже був головою Запорізької ОДА в 2008-2010 роках.