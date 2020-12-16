Уряд схвалив кандидатури голів Запорізької та Івано-Франківської ОДА

Кабмін проголосував за призначення на посади Олександра Старуха та Андрія Бойка.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан, уряд погодив звільнення Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА (у зв'язку із переходом на виборну посаду) і призначення на цю посаду Олександра Старуха.

Уряд проголосував за подання на призначення на посаду голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, а також погодив призначення Наталії Остапченко першим заступником голови Житомирської ОДА та Юрія Оханського Юрія - заступником голови Житомирської ОДА.

Зауважимо, що 15 грудня представника партії "Слуга народу" Віталія Боговіна, котрий з червня очолював ОДА, було обрано головою Запорізької обласної ради.

47-річний Старух - уродженець Запоріжжя член партії "Батьківщина", з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента України. Старух уже був головою Запорізької ОДА в 2008-2010 роках.

44-річний Андрій Бойчук - уродженець Івано-Франківська, засновник благодійного фонду "Центр волонтерських ініціатив".