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Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна

За це рішення проголосувало 327 нардепів.

Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна
Руслан Требушкин

Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна, оскільки він був обраний міським головою Покровська.

Таке рішення депутати ухвалили на засіданні парламенту.

"Верховна Рада 327 голосами прийняли проєкт Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Требушкіна Р.В. №4446 у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради.

Нагадаємо, вибори міського голови Покровська виграв Руслан Требушкін, який на минулорічних виборах обрався до ВРУ по округу №50 на Донеччині від "Опозиційного блоку". Тепер цей округ стане вакантним.

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