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Кулеба запросив нову генеральну секретарку ОБСЄ в Україну

Шмід прийняла пропозицію і відвідає Київ, щойно це дозволить епідемічна ситуація.

Кулеба запросив нову генеральну секретарку ОБСЄ в Україну
Дмитро Кулеба і Гельга Шмід
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну бесіду з новопризначеною генеральною секретаркою ОБСЄ Гельгою Шмід.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Кулеба привітав Шмід із призначенням, побажав їй плідної роботи та успіхів на відповідальному посту. Він запросив її здійснити свій перший візит до України з можливістю відвідання Донбасу та адміністративного кордону з окупованим Кримом.

"Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, як тільки це дозволятимуть обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями. Вона запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році.

Нагадаємо, на початку грудня рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила керівництво Організації. Новим генеральним секретарем ОБСЄ стала німкеня Гельга Шмід. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

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