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Крулько повідомив про створення ковідного фонду у бюджеті-2021

Джерела цього фонду – залишки коштів від ковідного фонду, який був у 2020 році.

Крулько повідомив про створення ковідного фонду у бюджеті-2021
Иван Крулько
Фото: Макс Требухов

На нараді керівників фракцій була підтримана ініціатива «Батьківщини» щодо створенні у бюджеті на 2021 рік ковідного фонду. Про це заявив заступник голови партії «Батьківщина» Іван Крулько під час брифінгу у Верховній Раді.

«Джерела цього фонду – залишки коштів від ковідного фонду, який був у 2020 році, близько 8,5 млрд, але вони зараз підуть на спецфонд. І друге джерело – це кошти від НАК «Нафтогаз», які встановлені Державною аудиторською службою, як такі, що не доплачені в бюджет. Цифри, які встановлені звітом аудиторської служби, – 75 млрд грн», – наголосив Іван Крулько.

Політик переконаний – якщо уряд виконає свою функцію як слід, і ці кошти будуть зараховані до бюджету, то ковідний фонд як спецфонд буде достатній для того, щоб виплатити всі доплати лікарям і значно їх збільшити, провести безкоштовне вакцинування всього населення України і здійснити підтримку лікарень від наслідків, які спричинив ковід по всій країні.

«Батьківщина» буде домагатися, щоб це стало нормою закону. Комітет це підтримав, і нарада керівників фракцій теж це підтримала. Тому ми робитимемо все можливе, щоб ця норма закону про Державний бюджет на 2021 рік була реалізована у повному обсязі», – підсумував Іван Крулько.

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