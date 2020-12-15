Рада в першому читанні підтримала зміни в призначенні членів Нацради теле- і радіомовлення

Кандидатури зможуть подавати не лише президент і Рада, а й ГО.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

За відповідне рішення проголосували 269 нардепів.

"Метою ухвалення законопроєкту є необхідність вироблення дієвої процедури призначення та припинення повноважень членів Національної ради, оскільки наявна процедура призначення, визначена чинним законодавством, не може повноцінно гарантувати принцип незалежності та ефективних і прозорих механізмів діяльності державного регулятора. Одним із головних завдань пропонованих змін є урегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Національної ради", - йдеться у пояснювальній записці.

Пропонується змінити алгоритм призначення членів Нацради. Згідно з чинним законодавством, кандидатури можуть подавати депутатські фракції і групи та президент. Нині ж пропонується надати таке право ще й громадським спілкам і творчим об'єднанням.

Також обмежується терміном у 85 днів процес призначення членів Ради, передбачається утворення конкурсної комісії.

Нардепи під час обговорення зазначили, що депутатів хочуть позбавити права голосувати за окремі кандидатури, можна буде голосувати тільки пакетно. Також посилюється норма про можливість президента і Ради відправити увесь склад Нацради у відставку, визнавши незадовільним її звіт.

Крім того, закон "встановлює довільні можливості" для перевірок ліцензіатів, зазначив нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович.

Фракція "Голос" також виступила проти пакетного голосування, надання права висувати кандидатури громадським об'єднанням і творчим спілкам.

"За умови усунення цих моментів фракція "Голос" буде готова підтримати цей законопроєкт", - зазначила Соломія Бобровська.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестор Шуфрич у пропонованому проєкті вбачає посилення тиску на Нацраду та на свободу слова.

Павло Бакунець ("Довіра") виступив за проєкт, адже документ передбачає призначення кандидатів з гендерною рівністю. Також він підтримав норму, що кандидатів можуть подавати ГО та творчі спілки в сфері теле та радіомовлення.

"Законопроєкт більш ніж удвічі скорочує оклади членів Нацради, тому депутатська група "Довіра" буде підтримувати законопроєкт, але тільки в першому читанні... Маємо напрацювати законопроєкт, який би влаштував і органи влади, і ЗМІ", – зазначив він.

На підтримку документу виступила і група "За майбутнє".

Нагадаємо, що Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Вона складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради призначаються Президентом України.