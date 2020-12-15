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"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"

Його листування потрапило в об'єктив фотожурналіста.

"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"
Фото: censor.net

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) вів листування про готелі для відпочинку.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

"6750 вже)))" - пишуть "слузі народу".

"Ого" - відповідає Колюх. І отримує посилання на готель у Домініканській республіці - "Catalonia Bavaro Beach"

"Валєра, вибираємо рик... Вам бронювати? ... Єгипет зростає теж", - пишуть Колюху.

"Бронюйте" - відповідає він.

Нагадаємо, у жовтні минулого рок в об'єктив фотографа видання "Букви" потрапило листування нардепа Богдана Яременка (одружений чоловік, у якого є двоє дітей) на пленарному засіданні листувався в онлайн-мережі знайомств і запитував у повії про "умови зустрічі". "Букви" опублікували фото листування з текстом: "Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна".

Яременко після цього заявив, що спеціально спровокував журналістів, а листування було постановкою. Він також сказав, що йому телефонувала дружина, яка йому "подякувала".

Пізніше депутат заявив, що публікувати фото листування - це "не журналістика, а ідіотизм". Після цього видання оприлюднило ще одне листування нардепа з дівчатами

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