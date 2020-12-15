Комітет Ради намагається знайти вихід, як збалансувати Бюджет після правової колізії з правками

Під час розгляду змін до Бюджетного кодексу парламент прийняв дві поправки, які виключають одна одну.

Верховна Рада пішла на перерву до 16:00, щоб виправити помилки попередніх голосувань.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

"Під час голосування Бюджетного Кодексу 4100-д був проголосований ряд правок по місцевим акцизам. Вийшла невелика правова колізія", - написав він.

Так, під час розгляду змін до Бюджетного кодексу Рада підтримала поправку нардепа від "Голосу" Галини Васильченко - про повернення місцевому самоврядуванню частки від акцизу на паливо. А пізніше парламент проголосував за схожу поправку.

Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга - на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів держбюджету.

"У ці хвилини засідає бюджетний Комітет і намагається знайти вихід, як тепер збалансувати Бюджет. Також мабуть доведеться ще раз повернутися до голосування за Бюджетний Кодекс", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада має ухвалити проєкт бюджету в другому читанні. Учора профільний Комітет схвалив текст проєкту бюджету до розгляду, проти ухвалення документу висловився один член Комітету - Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), утримався також один - Володимир Цабаль (фракція "Голос").

Дмитро Разумков висловлював надію на "спокійне" ухвалення Радою проєкту бюджету, яке дозволить уникнути "так званих новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

Докладніше про те, що саме в проєкті бюджету викликає невдоволення та суперечки серед народних депутатів, читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2021: кошторис бідної країни, яка перебуває у кризі".