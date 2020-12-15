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12 ієрархів МП поставили підписи під зверненням про Томос, – Порошенко

Підписи вони надіслали самостійно, каже експрезидент. 

12 ієрархів МП поставили підписи під зверненням про Томос, – Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

12 ієрархів УПЦ Московського патріархату у 2018 році поставили свої підписи під зверненням до Вселенського патріарха Варфоломія щодо автокефалії для Української Церкви. Про це в ефірі програми «Зворотній відлік» на каналі UA:Перший розповів експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Ці підписи є у Його Всесвятості Вселенського патріарха, бо вони самостійно надіслали. Я думаю, коли-небудь не виключено, що він їх оприлюднить. Один із них вже помер, і я можу назвати його ім’я – це Владика Софроній Митрополит Черкаський. Двоє, хто поставили підписи, приєдналися до церкви. Я дуже дякую, що у Владики Симеона і Владики Олександра вистачило волі для того, щоб приєднатися і стати засновниками нової Церкви», – говорить Порошенко.

Петро Порошенко також нагадав, що тисячі вірян на площі перед Святою Софією два роки тому молилися попри мороз із надією, що автокефальна українська церква відбудеться.

«Хочу наголосити, що без Божої допомоги там точно не обійшлося. Це була позиція, коли дуже мужнє рішення прийняв Філарет. Я досі дякую йому за це. Дуже мужнє рішення приймали окремі ієрархи церков, які сказали, що вони працюють на об’єднану церкву. Хочу скористатися можливістю кожному з них подякувати», – наголосив Порошенко.

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