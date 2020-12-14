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Справа генерала Назарова може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України, - Порошенко

За словами експрезидента, для Росії це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

Справа генерала Назарова може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Справа генерала Назарова – це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України. Про це п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко написав у Facebook. Він наголосив, що для Кремля перекладання відповідальності на українського військового – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

«Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною», – наголосив Петро Порошенко.

«Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські «кроти» в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни», – застеріг лідер «Європейської Солідарності».

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