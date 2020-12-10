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Порошенко вимагає повернути питання про ПДЧ у порядок денний

"Грузія, як бачимо, має шанс отримати його вже найближчим часом. Про Україну ж наразі не йдеться".

Порошенко вимагає повернути питання про ПДЧ у порядок денний
Фото: qha.com.ua

«Європейська Солідарність» вимагає від влади повернути в порядок денний питання отримання Плану дій щодо членства України в НАТО. Про це під час з’їзду партії заявив голова «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко, повідомляє пресслужба партії.

«Ми вимагаємо від влади повернути на порядок денний питання про ПДЧ. Грузія, як бачимо, має шанс отримати його вже найближчим часом. Про Україну ж наразі не йдеться, тому що Україна в особі її теперішнього керівництва сама послала сигнал, що не так вже нам цей план і потрібен», – застерігає експрезидент.

Порошенко вважає, що роль МЗС істотно зменшилася, а дипломатичний спротив російській агресії припинено. Він додав, що зустрічався з послом "однієї з країн «Великої сімки»", який звернув увагу на те, що "в секторі оборони та безпеки згортаються реформи, які є ключовими в частині відповідності стандартам НАТО". 

«Життя подарувало мені певний дипломатичний досвід, і попри природний поділ на владу та опозицію, я готовий підставити плече, щоб допомогти країні в питаннях насамперед зовнішньої політики. І там за межами країни робитиму це в будь-якому випадку. Щоб не зруйнувалася коаліція на підтримку України, щоб ніхто не сумнівався, що Україна обов’язково повернеться до активної боротьби за своєї членство в Євросоюзі та НАТО. Це і є далекосяжні стратегічні цілі нашої партії», – резюмує Петро Порошенко.

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