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У мерії Кривого Рогу провели обшук у справі про розтрату 6 млн гривень

Шістьом підозрюваним мають обрати запобіжний захід.

У мерії Кривого Рогу провели обшук у справі про розтрату 6 млн гривень
Фото: dnipr.gp.gov.ua

Представники Дніпропетровської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Національної поліції провели обшук у будівлі міської ради Кривого Рогу.

Про це повідомила прокуратура Дніпропетровської області.

Зазначається, що було викрито групу осіб, до складу якої входили начальник одного з управлінь виконкому Криворізької міської ради (депутат райради), його підлегла - начальник відділу виконкому міськради, двоє співзасновників ТОВ та двоє їх працівників, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів за попередньою змовою та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3, 5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України).

За даними слідства, вказані особи протягом 2019-2020 років розкрадали кошти, виділені на реконструкцію та будівництво об’єктів охорони здоров’я та освіти. До актів виконаних робіт вносилися завідомо неправдиві відомості, а кошти, одержані злочинним шляхом, легалізувалися через закупівлю коштовних автомобілів. Наразі задокументовано п'ять епізодів їхньої злочинної діяльності на загальну суму понад 6 млн гривень.

У ході слідства проведено майже 50 обшуків в кабінетах посадовців, офісах підприємств та постачальників будматеріалів, а також за місцем проживання фігурантів. За результатами обшуків вилучено документацію, комп’ютерну техніку та придбані автомобілі.

Всім шістьом учасникам групи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 17 листопада ексмер Кривого Рогу Юрій Вілкул, який обирався від блоку "Українська перспектива", оголосив, що не братиме участь у другому турі виборів через стан здоров’я. Своїм "наступником" він назвав кандидата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Костянтина Павлова, який за результатами першого туру виборів посів третє місце.

6 грудня відбувся другий тур виборів міського голови у Кривому Розі. За посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов, який виграв вибори.

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