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Уряд призначив головою ДФС посадовця часів Януковича Вадима Мельника

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

Уряд призначив головою ДФС посадовця часів Януковича Вадима Мельника
Вадим Мельник
Фото: logos-ukraine.com.ua

Кабінет міністрів призначив Вадима Мельника главою Державної фіскальної служби.

Рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Уряду.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

У 2014 році він працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.

Нагадаємо, ДФС була утворена в 2014 році після реорганізації Міністерства доходів та зборів. Відомство займалося податковою та митною політикою. ДФС підпорядковувалась податкова міліція.

У липні 2020 року ДФС почала реструктуризацію. Податкові та митні функції відійшли новоутвореним державним органам, проте залишилася податкова міліція. Вона продовжує працювати до моменту створення нового органу, відповідального за боротьбу з фінансовими злочинами. Очікують, що цим органом стане Бюро фінансових розслідувань.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року ДФС в Україні ліквідують, оскільки цього вимагає Міжнародний валютний фонд.

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