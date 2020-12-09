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Секретарем міськради Харкова обрали заступника Кернеса Терехова

Загальна кількість заступників мера збільшилася до 12.

Секретарем міськради Харкова обрали заступника Кернеса Терехова
Ігор Терехов
Фото: redpost.com.ua

Секретарем Харківської міськради VIII скликання обрали депутата від "Блоку Геннадія Кернеса - Успішний Харків" Ігоря Терехова.

Як повідомляє Редпост, за його кандидатуру проголосували 73 депутати, один виступив проти і ще один утримався.

Голосування було таємним.

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Напередодні на першій сесії Харківської міськради обрали головуючого - ним став Олександр Новак. Він повідомив, що  кандидатура Терехова була запропонована Геннадієм Кернесом, який знаходиться на лікуванні в Німеччині. Раніше голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова розповіла, що від Кернеса надійшов e-mail, підписаний його електронним підписом, у якому мер запропонував кандидатуру Терехова, передає "Kharkiv Today".

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Крім того, Харківська міська рада затвердила заступників міського голови, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, першим заступником мера став Олександр Новак, який раніше займав посаду секретаря Харківської міськради. Ще дев'ятеро заступників зберегли свою посаду.

Заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства став Семен Сирота, а Андрій Руденко, який раніше обіймав цю посаду, став заступником з питань забезпечення життєдіяльності міста. Таким чином, загальна кількість заступників міського голови Харкова збільшилася з 11 до 12.

Нагадаємо, Кернеса оголосили мером Харкова без присяги

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