Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про посилення відповідальності за злочини проти журналістів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт про посилення відповідальності вчинення кримінальних злочинів проти журналістів (№3633).

Відповідне рішення на засіданні в середу підтримали 19 присутніх членів комітету, четверо утрималися, передає Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності.

Документом пропонується збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу. Також викладено в новій редакції частину четверту статті 3451 Кримінального кодексу України, якою передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від семи до чотирнадцяти років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю пропонується карати штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. Ці ж дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, зможуть спричинити за собою штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000-51 000 грн) або обмеженням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, 4 листопада Рада підтримала законопроект №3633 у першому читанні.

Нагадаємо, у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності журналістів. Документ вводить кримінальну відповідальність за вилучення матеріалів і техніки у працівників ЗМІ. Також цей закон деталізує положення Кримінального кодексу, згідно з якими передбачено відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.