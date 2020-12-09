У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
ГоловнаПолітика

Головою Миколаївської облради обрали "слугу народу" Замазєєву

Її підтримали 52 депутати. 

Головою Миколаївської облради обрали "слугу народу" Замазєєву
Ганна Замазєєва
Фото: Niklife

Представниця партії "Слуга народу" Ганна Замазєєва обрана головою Миколаївської обласної ради.

Таке рішення ухвалено на засіданні ради шляхом таємного голосування, пише "Укрінформ".

"За обрання Замазєєвої головою Миколаївської обласної ради віддали голоси 52 депутати, проти - 7. Таким чином, вона є обраною, з чим ми її і вітаємо", - сказав голова лічильної комісії Антон Табунщик.

Загалом до ради за результатами виборів пройшли шість партій: ОПЗЖ (18 мандатів), "Слуга народу" (16 мандатів), "Наш край" (10), "Європейська солідарність" (8), "Пропозиція" (7), "За майбутнє" (5).

Ганна Замазєєва – мешканка Миколаєва, здобувала освіту в Києво-Могилянській академії за фахом "політологія та державне управління" і "фінанси та кредит". 

Нагадаємо, що на виборах мера Миколаєва переміг кандидат від "Пропозиції" Олександр Сєнкевич, який очолює місто з 2015 року. На другому місці за результатами виборів – кандидат від ОПЗЖ Чайка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також