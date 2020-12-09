Головою Миколаївської облради обрали "слугу народу" Замазєєву

Представниця партії "Слуга народу" Ганна Замазєєва обрана головою Миколаївської обласної ради.

Таке рішення ухвалено на засіданні ради шляхом таємного голосування, пише "Укрінформ".

"За обрання Замазєєвої головою Миколаївської обласної ради віддали голоси 52 депутати, проти - 7. Таким чином, вона є обраною, з чим ми її і вітаємо", - сказав голова лічильної комісії Антон Табунщик.

Загалом до ради за результатами виборів пройшли шість партій: ОПЗЖ (18 мандатів), "Слуга народу" (16 мандатів), "Наш край" (10), "Європейська солідарність" (8), "Пропозиція" (7), "За майбутнє" (5).

Ганна Замазєєва – мешканка Миколаєва, здобувала освіту в Києво-Могилянській академії за фахом "політологія та державне управління" і "фінанси та кредит".

Нагадаємо, що на виборах мера Миколаєва переміг кандидат від "Пропозиції" Олександр Сєнкевич, який очолює місто з 2015 року. На другому місці за результатами виборів – кандидат від ОПЗЖ Чайка.