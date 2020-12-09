Завтра набуде чинності пакет законів Зеленського про допомогу бізнесу

Закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".
Документи оприлюднили на сайті видання. Вони набувають чинності 10 грудня.
7 грудня глава держави підписав закони для підтримки громадян і бізнесу в умовах COVID-19. Йдеться про три законодавчі ініціативи, ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року.
Так, закон "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№4431) дозволяє спрямувати кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на підтримку підприємців, чий бізнес не може працювати або зазнає збитків в умовах локдауну.
Закон “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Документ передбачає, зокрема, виплати з бюджету у 2020-21 роках одноразової матеріальної допомоги (8000 гривень) застрахованим особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження карантину.
Третій закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", направлений на підтримку платників податків бізнесу в умовах карантину. Документ передбачає, зокрема, розстрочку на рік боргу в розмірі 6800 грн для ФОП, списання пені і штрафів для тих, хто погасить борг за 6 місяців, підприємців першої групи звільняють на пів року від ЄСВ.
Більшість допомоги підприємці та наймані працівники зможуть отримати в умовах локдауну.
Нагадаємо, Кабінет міністрів визначився з датою запровадження локдауну в Україні. Відповідно до проєкту постанови, яка є в розпорядженні LB.ua, локдаун введуть наступного року - з 8 по 25 січня.
Під час локдауну з 8 січня по 25 січня забороняється:
- Відвідування закладів освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів.
- Робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях заборонено роботу ресторанів з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.
- Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.
- Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.
- Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом.
- Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших, у тому числі новорічних) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів, за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів
- Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.