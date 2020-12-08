Янукович вимагає особистої участі в засіданні суду у справі Майдану

Президент-утікач Віктор Янукович хоче брати участь у засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Йдеться про участь у режимі відеозв'язку, повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"9 грудня о 14:45 в Печерському районному суді Києва розглядатиметься клопотання ОГП про обрання четвертому президенту України запобіжного заходу у справі Майдану. Віктор Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків", - написав адвокат у фейсбуці.

За словами Сердюка, Янукович звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у цій справі Святошинським судом у 2016 році (відеодопит, - ред.).

Захист Віктора Януковича також вимагає залучити до участі в судовому процесі всіх потерпілих. Обидві сторони - і представники тодішньої влади, і представники Майдану - повинні бути заслухані публічно, вважає сторона захисту.

Адвокат заявив, що передає суду і вимагатиме публічного вивчення 15 томів матеріалів, які нібито підтверджують причетність до розстрілів на Майдані "представників постмайданної влади".

Нагадаємо, 16 листопада Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт експрезидента Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного було задоволено частково.

У суді пояснили, що заочний арешт Віктора Януковича було скасовано через недоведеність факту оголошення його в міжнародний розшук.

12 травня Печерський райсуд повторно заарештував Януковича у цій справі.

Перед цим, 4 травня, Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).

2 жовтня 2020 року Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду.