Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)

Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протестів на Майдані, що призвело до тяжких наслідків.

Таке рішення 1 грудня ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, передає Громадське.

Колишній беркутівець позивався до ГУ Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області з вимогою визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".

Так, суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.

Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".

Міністерство внутрішніх справ має намір оскаржити рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. Про це заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, міністерство подасть апеляцію на рішення Харківського обласного адмінсуду, повідомляє в Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Віктор Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт щодо Шаповалова було передано до суду в листопаді 2016 року. У справі за звинуваченням Шаповалова - 108 потерпілих.

Торік у листопаді Київський апеляційний суд відпустив Шаповалова під домашній арешт. Суд не інформував ні потерпілих, ні їхніх представників про апеляційну скаргу Шаповалова. Відповідне рішення суд ухвалив за "законом Савченко", за яким термін тримання під вартою Шаповалова становить 9 років із 10 максимально передбачених пред’явленим йому обвинуваченням.

Шаповалова звинувачували у низці злочинів, серед яких - перевищення службових повноважень, що призвело до побиття і вбивства активістів у Кріпосному провулку під час Революції Гідності 18 лютого.

18 лютого вдень у сутичках з силовиками було вбито 28 осіб, поранено не менш ніж 100.

Шаповалову інкримінували перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки - побиття і вбивства трьох осіб. Всі троє загиблих померли від вогнепальних поранень. Володимир Кіщук (Димер, Київська область) - отримав вогнепальне поранення в голову. Киянин Сергій Шаповал - в ділянку грудей, живота, передпліччя, наскрізні поранення в печінці. Ігор Сердюк був поранений в ділянку носа (згідно з висновками експертизи в обвинувальному акті, озвученому на попередніх засіданнях).