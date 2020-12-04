Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
ГоловнаПраво

Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)

МВС подасть апеляцію.

Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)
Віктор Шаповалов
Фото: Катерина Серко

Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протестів на Майдані, що призвело до тяжких наслідків.

Таке рішення 1 грудня ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, передає Громадське.

Колишній беркутівець позивався до ГУ Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області з вимогою визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".

Так, суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.

Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".

Міністерство внутрішніх справ має намір оскаржити рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. Про це заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, міністерство подасть апеляцію на рішення Харківського обласного адмінсуду, повідомляє в Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Віктор Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт щодо Шаповалова було передано до суду в листопаді 2016 року. У справі за звинуваченням Шаповалова - 108 потерпілих.

Торік у листопаді Київський апеляційний суд відпустив Шаповалова під домашній арешт. Суд не інформував ні потерпілих, ні їхніх представників про апеляційну скаргу Шаповалова. Відповідне рішення суд ухвалив за "законом Савченко", за яким термін тримання під вартою Шаповалова становить 9 років із 10 максимально передбачених пред’явленим йому обвинуваченням.

Шаповалова звинувачували у низці злочинів, серед яких - перевищення службових повноважень, що призвело до побиття і вбивства активістів у Кріпосному провулку під час Революції Гідності 18 лютого.

18 лютого вдень у сутичках з силовиками було вбито 28 осіб, поранено не менш ніж 100.

Шаповалову інкримінували перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки - побиття і вбивства трьох осіб. Всі троє загиблих померли від вогнепальних поранень. Володимир Кіщук (Димер, Київська область) - отримав вогнепальне поранення в голову. Киянин Сергій Шаповал - в ділянку грудей, живота, передпліччя, наскрізні поранення в печінці. Ігор Сердюк був поранений в ділянку носа (згідно з висновками експертизи в обвинувальному акті, озвученому на попередніх засіданнях).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також