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Поліцейським, які у Львові напали на двох ветеранів АТО, повідомили про підозру

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Поліцейським, які у Львові напали на двох ветеранів АТО, повідомили про підозру
Фото: nikvesti.com

Трьом поліцейським, які у центрі Львова побили двох ветеранів бойових дій, повідомлено про підозру у груповому хуліганстві.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"Встановлено, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Раніше територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові порушило через це кримінальне провадження.

За даними Радіо Свобода, потерпілі ветерани - Андрій Мочурад і Віктор Баранник. Громадський активіст, волонтер Андрій Мочурад у 2014−2015 роках служив добровольцем у батальйоні "Айдар", а Віктор Баранник у 2015-2016 був добровольцем "Правого сектору", а потім перейшов на службу у 8-й окремий полк спеціального призначення.

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