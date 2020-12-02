П’ятьом поліцейським вручили обвинувальні акти у справі про зґвалтування у Кагарлику

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику на Київщині вручено обвинувальні акти.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Колишньому начальнику відділення поліції, його заступнику-начальнику сектору карного розшуку та трьом оперативним працівникам вручено обвинувальні акти за вчинення:катування (ст. 127 КК України);насильницького зникнення (ст. 146-1 КК України);зґвалтування (ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

16 листопада ДБР повідомляло про завершення досудового розслідування у цій справі.

Нагадаємо, 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні 26-річної жінки. Того ж дня підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сергія Сулиму і Миколу Кузіва затримали після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтуваннями правоохоронцями, які доправили її у відділення для дачі пояснень з приводу крадіжок.

26 травня суд заарештував поліцейських. Вони не мають права на заставу. 22 червня їм уточнили підозру - зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і в катуванні за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.