Фігуранта справи Микитася ВАКС арештував із заставою в 1 млн грн

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"2 грудня 2020 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) - підозрюваному у справі заволодіння майном Нацгвардії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн гривень застави.

Строк дії запобіжного заходу - до 30 січня 2021 року.

Нагадаємо, що 1 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили ще одну підозру народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент").

Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Напередодні, 30 листопада, про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що в межах розслідування справи заволодіння майном Національної гвардії слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.