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Екснардепу Микитасю повідомили нову підозру у справі про заволодіння 81 млн гривень Нацгвардії

Також повідомлено про підозру заступнику директора експертно-криміналістичного центру.

Екснардепу Микитасю повідомили нову підозру у справі про заволодіння 81 млн гривень Нацгвардії

Сьогодні, 1 грудня, детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент").

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Напередодні, 30 листопада, про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що в межах розслідування справи заволодіння майном Національної гвардії слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

За угодою, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати в новозбудованому житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та сама компанія-забудовник зводила на околиці Києва.

"Колишній депутат, діючи у змові з експосадовцем державної компанії «Укрбуд», домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця в ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн. В обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн", - зазначили в НАБУ.

Після того як детективи розпочали розслідування цих фактів й планували витребувати справу в Нацполіції, компанія-забудовниця додатково передала квартири Нацгвардії на 7 млн грн, тобто на суму, виведену за результатами недостовірних даних у проведеній експертизі.

Слідство встановлює інших осіб, ймовірно, причетних до вчинення злочину. Розслідування здійснюється з жовтня 2020 року.

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

Нагадаємо, 14 травня 2020 року НАБУ затримало колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова. Його звинуватили в махінаціях з нерухомістю для військових: за даними НАБУ і САП, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири на околиці на Бориспільській, різниця в ціні становила понад 81 млн гривень. 20 травня Аллеров вийшов із СІЗО під заставу 4,8 млн гривень.

У справі Аллерова також під заставу відпустили двох підозрюваних: експерта-оцінювача Алісу Гринчук із заставою 1,5 мільйона гривень і гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороду - за 2 мільйони грн.

Микитася підозрюють у привласненні майна Нацгвардії, з якою "Укрбуд" уклав угоду. Але у 2016-17 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Також Микитасю закидають дачу хабара в розмірі $125 тисяч голові НГУ Аллерову.

У жовтні 2019 року Микитася взяли під варту із заставою 80 млн гривень, які він сплатив. У квітні ВАКС постановив стягнути гроші до держбюджету у зв'язку з порушенням Микитасем одного із зобов'язань, встановленого йому судом (Апеляційна палата пізніше вирішила стягнути тільки 30 млн, а не всі 80 млн). Після цього йому призначили новий запобіжний захід у вигляді застави 100 млн гривень, який він оскаржив.

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