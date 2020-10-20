Правоохоронці у Сумській області затримали бійця Національної гвардії, якого підозрюють у вбивстві місцевого жителя.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

За попередньою інформацією, 15 жовтня в м. Охтирка зник 31-річний місцевий мешканець. У його будинку правоохоронці виявили сліди крові та інші сліди злочину. Крім того, зник автомобіль чоловіка.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до зникнення чоловіка може бути причетний військовослужбовець. 16 жовтня його затримано на викраденому автомобілі", - повідомили у ДБР.

Тіло зниклого виявлено у лісосмузі на глибині близько 1 метра. Встановлено, що смерть настала від численних тілесних ушкоджень в область голови, шиї та спини. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено 2100 доларів США, які належали вбитому.

18 жовтня військовослужбовцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 289 КК України). Того ж дня, ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.